Kapı komşumuz uzay!
Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX, uzaya gıda, canlı hayvan ve deney malzemeleri taşıdı.
31 Ağustos 2021, Salı 07:21 Son Güncelleme:
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Taşınan malzemeler arasında avokado, limon, dondurma gibi gıda ürünleri, insan boyutunda bir robot kolu, sıfır yerçekimine tabi tutulacak beton örnekleri ile güneş enerjisi pilleri var. 2.1 ton malzeme taşıyan kapsül, dün Uluslararası Uzay İstasyonu’na vardı. ABD’deki Kız İzci Grubu, gönderdikleri malzemelerle uzayda yapılacak deneyleri Dünya’dan takip edecek.
MARS İÇİN PROVA
Uzaydaki ve Dünya’daki deney sonuçları karşılaştırılacak. Bu, SpaceX’in, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) adına yaptığı 23’üncü sefer. SpaceX, yörüngeye taksi hizmeti sunuyor. Astronotları ve kargoları uzay istasyonuna ‘yeniden kullanılabilir’ roket ve kapsülle taşıyor. Bu sayede uzay teknolojisinde devrim yaşanıyor. Seferlerin seri hale gelmesi ve istasyonda robotlarla deneyler yapılabilmesi Mars gibi uzak gezegenlere düzenlenecek görevler için prova niteliğinde.