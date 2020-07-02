Kapı süsü yapımı
Ev dekorasyonuna önem verenlerdenseniz az maliyetle çok şık kapı süsleri yapabilirsiniz. İster iç dekorasyonda kullanacağınız istersenizde dış kapınızı güzelleştirecek birbirinden şık fikirler haberimizde. Peki, kapı süsü nasıl yapılır? Haberimize bir göz atın.
02 Temmuz 2020, Perşembe 14:10 Son Güncelleme:
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Tamamıyla hayal gücünüze bağlı ve zevklerinizi yansıtacak kapı süsü yapmak istiyorsanız "Kapı süsü yapımı" haberimize bir göz atın.
Kapı süsü yapımı
Kapı süsü malzemeleri
- 1 adet bambu kapı süsü halkası
- İsterseniz deniz kabukları
- İsterseniz kurutulmuş çiçekler veya kozalak
- Sıcak silikon tabancası
- Silikon
- Hasır ip
Silikon tabancasını fişe takıp içine silikonu yerleştirin. Isınmasını bekleyin. İster deniz kabuklarıyla istersenizde kurutulmuş çiçeklerle kapı süsünü süsleyebilirsiniz. Kapı süsünü yaparken üstten alta doğru süslemeye başlayın. Böylece süsleri yapıştırma yerleriniz belli olmayacak. Zevkinize göre süslediğiniz kapı süsü bittiğinde arka kısmına eşit aralıklarla yapıştırılmış hasır ipten asma yeri yapmayı unutmayın. Kapı süsünde yazı yazmasını istiyorsanız pleksi kesen firmalardan istediğiniz renk ve ebatta pleksinizi alabilirsiniz.
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