Tamamıyla hayal gücünüze bağlı ve zevklerinizi yansıtacak kapı süsü yapmak istiyorsanız "Kapı süsü yapımı" haberimize bir göz atın.

Kapı süsü yapımı

Kapı süsü malzemeleri

1 adet bambu kapı süsü halkası

İsterseniz deniz kabukları

İsterseniz kurutulmuş çiçekler veya kozalak

Sıcak silikon tabancası

Silikon

Hasır ip

Kapı süsü yapılışı

Silikon tabancasını fişe takıp içine silikonu yerleştirin. Isınmasını bekleyin. İster deniz kabuklarıyla istersenizde kurutulmuş çiçeklerle kapı süsünü süsleyebilirsiniz. Kapı süsünü yaparken üstten alta doğru süslemeye başlayın. Böylece süsleri yapıştırma yerleriniz belli olmayacak. Zevkinize göre süslediğiniz kapı süsü bittiğinde arka kısmına eşit aralıklarla yapıştırılmış hasır ipten asma yeri yapmayı unutmayın. Kapı süsünde yazı yazmasını istiyorsanız pleksi kesen firmalardan istediğiniz renk ve ebatta pleksinizi alabilirsiniz.



