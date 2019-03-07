Tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğunun yanında yönetmenlik de yapan Yazgan, 4 Nisan 1946’da Sinop’ta dünyaya geldi.

Başarılı oyuncu, 1963’te Türk sinemasının klasiklerinden biri olan Metin Erksan’ın "Susuz Yaz" filmindeki rolüyle sinemaya adım attı.

Kariyerini 1983’e kadar sinema ve tiyatroda sürdüren sanatçı, 1980’lerin başında kurulan Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda Altan Karındaş, Asuman Arsan, Tekin Siper, Ayşen Gruda, Zeynep Tedü, Halit Akçatepe, Nezih Tuncay ve Tomris Kiper ile aynı sahneyi paylaştı ve çeşitli oyunları sahneye koydu.

Ercan Yazgan, 1986-1988 arasında TRT’de yayınlanan ve başrollerini Perran Kutman ile Şevket Altuğ’un oynadığı "Perihan Abla" dizisindeki "Şoför İsmet" karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

Hayatı boyunca çok sayıda dizi ve sinema projesinde de yer alan sanatçı, Erdal Özyağcılar, Savaş Dinçel, Ayşe Kökçü, Mehmet Akan, Aykut Oray, Salih Kalyon, Selçuk Uluergüven, Ali Uyandıran, Rutkay Aziz, Cihat Tamer, Güzin Özipek, Dursun Ali Sarıoğlu, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Cezmi Baskın, Zihni Göktay’ın da aralarında bulunduğu ünlü isimlerle aynı yapımlarda rol aldı.

1999'da 'EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU' ÖDÜLÜNÜ ALDI

"Kaygısızlar" dizisinde "Memnun Kaygısız"ı canlandıran Yazgan, 1989-2002 arasında yayımlanan "Bizimkiler" dizisinde ise "Kapıcı Cafer" olarak ekranlara çıktı.

Uzun bir tedavi süreci sonrası yakalandığı verem hastalığını yenen Yazgan, 1999 yapımı "Duruşma" filmindeki rolüyle 36. Antalya Film Şenliği’nden "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülüne layık görüldü.

Usta oyuncu, 2015’te Hande Doğandemir, Fatih Artman, Devrim Yakut, Cengiz Bozkurt, Erdal Tosun’un başrolleri paylaştığı "Bana Masal Anlatma" filminde rol aldı.

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018’de hayatını kaybeden Yazgan’ın cenazesi, Üsküdar’daki Şakirin Camisinde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mezarlığına defnedildi.

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLERDEN BAZILARI ŞÖYLE:

2015 - Bana Masal Anlatma2011 - İffet2010 - Kardelen2009 - Hanımın Çiftliği2008 - Adanalı2006 - Ahh İstanbul2004 - Altın Kafes2003 - Hayat Bilgisi2002 - Aşk Meydan Savaşı2000 - Balalayka1999 - Duruşma1996 - Sevda Kondu1994 - Kaygısızlar1994 - Yazlıkçılar1990 - Bir Milyara Bir Çocuk1989 - Bizimkiler1986 - Kabadayı1986 - Şaka Maka1986 - Perihan Abla1983 - Üç İstanbul1982 - Arkadaşım1979 - Dokunmayın Şabanıma1978 - Ölüm Görevi1977 - Tatlı Kaçık1975 - İzin1971 - Hüdaverdi-Pırtık1963 - Susuz Yaz

AA