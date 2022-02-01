Balıkesir'in Erdek İlçesi Kapıdağ sahillerinde ölü bir Careta Caretta bulundu.

Erdek Kapıdağ sahillerinde ölü Caretta Caretta bulundu. Sahilde dolaşırken Caretta Carettayı gören ilçe sakini Ali Yılmaz sosyal medya hesabından yayınladı.

Caretta Carettayı görünce çok şaşırdığını belirten Yılmaz , "Bugünkü turumda koylardan birinde kıyıya vurmuş deniz kaplumbağasına denk geldim. Ve bu yarımadada ilk kez bir Carettanın olduğuna şahit oldum. Keşke canlı bir şekilde denk gelseydim, belki de kurtarma şansım olabilirdi. Böyle güzelliklerin bu civarlarda olduğunu bile bilmek güzel bir şey. Umarım bu türlerin ülkemizde korunması daha çok artar" diye konuştu.

İHA