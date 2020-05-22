Kapılarını açacak esnafa 5 bin lira

Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen ve işini kapatan mantıcı, kebapçı ve köfteci gibi mahalle esnafını desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Korona tedbirleri kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak olan 5 bin işletmenin her birine can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak. Bu da toplam 25 milyon lira destek anlamına geliyor.

En az 5 kişi çalıştıran

Metro Türkiye’nin yanı sıra Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable, Coca- Cola, Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle hayata geçirilen ‘Küçük İşletmem İçin’ projesinden, cirosu 2 milyon liranın altında olan ve en az 5 kişi çalıştıran işletmeler faydalanabilecek. Bu koşulları sağlayan işletmeler, www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden bugün başvurarak destek alabilecek. Projeye katkıda bulunmak isteyen kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.



