Ekonomi Kapılarını açacak esnafa 5 bin lira

Kapılarını açacak esnafa 5 bin lira

Ekonomi

Kapılarını açacak esnafa 5 bin lira

Virüs salgınının olası etkilerini en aza indirmek için özel sektör de harekete geçti. Büyük işletmeler, küçük işletmelere yardımcı olmak için bir araya geldi.

22 Mayıs 2020, Cuma 08:05 Son Güncelleme:
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Metro Türkiye, yeme-içme sektöründe koronavirüs sürecinden en çok etkilenen ve işini kapatan mantıcı, kebapçı ve köfteci gibi mahalle esnafını desteklemek üzere #kücükisletmemicin hareketini başlattı. Korona tedbirleri kaldırıldığında kapılarını tekrar açacak olan 5 bin işletmenin her birine can suyu olmak amacıyla 5 bin TL’lik ürün ve hizmet yardımı sağlanacak. Bu da toplam 25 milyon lira destek anlamına geliyor. 

En az 5 kişi çalıştıran

Metro Türkiye’nin yanı sıra Gıda Kurtarma Derneği ve Dudetable, Coca- Cola, Unilever Food Solutions, P&G, Barilla, Orkide Yağ, Reis Gıda ve Dimes’in destekleriyle hayata geçirilen ‘Küçük İşletmem İçin’ projesinden, cirosu 2 milyon liranın altında olan ve en az 5 kişi çalıştıran işletmeler faydalanabilecek. Bu koşulları sağlayan işletmeler, www.kucukisletmemicin.com platformu üzerinden bugün başvurarak destek alabilecek. Projeye katkıda bulunmak isteyen kurumsal firmalar da aynı platform üzerinden destek sağlayabilecek.


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