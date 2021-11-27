Kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evden kedi çaldılar!

Olay, dün sabah saatlerinde Antalya Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.Ç.C. ve N.C. olduğu belirlenen şüphelileri, operasyonla gözaltına alındı. Kedi ve eşyalar sahibine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)