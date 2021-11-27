Türkiye Kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evden kedi çaldılar!

Kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evden kedi çaldılar!

Türkiye

Kapıyı çilingire açtırıp girdikleri evden kedi çaldılar!

Antalya'da kapısını çilingire açtırdıkları evden 5 bin TL, değerli eşyalar ve bir kedi çalan hırsızlar yakalandı. Eşyalar ve kedi sahibine teslim edildi, şüpheliler adliyeye sevk edildi.

27 Kasım 2021, Cumartesi 13:09 Son Güncelleme:
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Olay, dün sabah saatlerinde Antalya Kepez ilçesinde meydana geldi. Polis, çilingire kapısını açtırıp girdikleri evden değerli eşyalarla İskoç cinsi kediyi çalan 2 şüpheliyi takibe aldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, M.Ç.C. ve N.C. olduğu belirlenen şüphelileri, operasyonla gözaltına alındı. Kedi ve eşyalar sahibine teslim edildi. İfadesi alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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