Kapkaç zanlısı tutuklandı

4 Ekim'de Fatih'te yolda yürüyen Türkmenistan uyruklu M.G'nin yanına yaklaşan bir kişi, boynundaki altın zinciri kopartarak çaldı.

Şikayet üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, emniyette benzer suçlardan kaydı bulunan şüphelinin S.G. (19) olduğunu tespit etti.

Kapkaç olayından sonra şüpheli S.G'nin bir camiye girerek kıyafetlerini değiştirdiği de caminin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polis, yaptığı çalışma sonucu şüpheli S.G'nin Fatih'teki bir internet kafede olduğunu belirleyince adrese operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan S.G'nin, kolyeyi 3 bin lira karşılığında H.Y'ye sattığı öğrenildi. Yapılan çalışmanın devamında H.Y. de Zeytinburnu'nda gözaltına alındı.

Hırsızlık malını satın almak suçundan hakkında işlem yapılan H.Y, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, şüpheli S.G sevk edildiği adliyede tutuklandı.

AA