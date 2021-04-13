Kapkek sayılarım (Oyun)
Küçük yaştaki çocukların sayıları öğrenirken somutlaştırma sayısal zekalarının gelişimine katkıda bulunur.
13 Nisan 2021, Salı 14:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER
Mini kapkek kalıpları, düğme, ponpon veya fasulye, kalem / Yaş: 3+
NASIL OYNANIR?
Kapkek kalıplarına sayılar yazın. Çocuğunuzdan yazan sayı kadar ponponu kapkek kutusuna koymasını isteyin. Not: Çocuğunuzun işlem yapabilir seviyesinde ise kapkek kalıplarına 4 işlem soruları yazarak oyunun seviyesini artırabilirsiniz.