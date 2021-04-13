Etkinlik Rehberi Kapkek sayılarım (Oyun)

Kapkek sayılarım (Oyun)

Etkinlik Rehberi

Kapkek sayılarım (Oyun)

Küçük yaştaki çocukların sayıları öğrenirken somutlaştırma sayısal zekalarının gelişimine katkıda bulunur.

13 Nisan 2021, Salı 14:16 Son Güncelleme:
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MALZEMELER

Mini kapkek kalıpları, düğme, ponpon veya fasulye, kalem / Yaş: 3+

NASIL OYNANIR?

 Kapkek kalıplarına sayılar yazın. Çocuğunuzdan yazan sayı kadar ponponu kapkek kutusuna koymasını isteyin. Not: Çocuğunuzun işlem yapabilir seviyesinde ise kapkek kalıplarına 4 işlem soruları yazarak oyunun seviyesini artırabilirsiniz.

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