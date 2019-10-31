Kaplana altın diş takıldı

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Almanya'da, azı dişi kırılan Bengal kaplanı Cara için ekipler harekete geçti.

Danimarka'dan Cara için özel olarak gelen dişçi ekibi, kaplanın diş kalıbını çıkardı.

Cara'ya yapılan ilk müdahale, 2 saatten fazla sürdü. Özel bir yapıştırıcı ve UV ışını ile sabitlenen altın dişe, Cara başlangıçta alışmakta zorlandı. Ancak daha sonra istediğini yiyebilecek seviyeye geldi.





Operasyona katılan Biyolojist Eva Lindenschmidt, yaptığı açıklamada, 'Röntgende dişindeki kanalların yerinde olduğunu belirledik. Eğer dişi kökünden kırılsaydı çok acı çekerdi' dedi.

Rapçilere benzedi

Sosyal medyada yayılan kaplan Cara'nın fotoğrafları ise, paylaşım rekorları kırdı. Birçok kullanıcı Cara'nın yeni dişiyle bir rapçiye benzediğini dile getirdi.





Altın dişler, son zamanlarda rap dünyasınında moda oldu.

Özellikle ABD'li rapçiler Tyga, Travis Scott, ASAP Rocky ve Nelly, bu akımın öncüsü haline geldi.



