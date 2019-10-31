Kaplana altın diş takıldı
Almanya’da barınakta bakılan Cara adlı kaplanın dişi sert bir oyuncağı ısırırken kırılmıştı. Cara için Danimarka’dan özel dişçi ekibi getirtildi. Ekip önce Cara’nın diş kalıbını çıkarttı. Sonra da 2 saatlik operasyonla altın diş takıldı. 2 hafta sonra 1.5 saatlik operasyonla altın diş yerine sabitlendi. Başta yeni dişine alışmakta zorlanan Cara artık istediği her şeyi ısırabiliyor
Posta.com.tr
Almanya'da, azı dişi kırılan Bengal kaplanı Cara için ekipler harekete geçti.
Danimarka'dan Cara için özel olarak gelen dişçi ekibi, kaplanın diş kalıbını çıkardı.
Cara'ya yapılan ilk müdahale, 2 saatten fazla sürdü. Özel bir yapıştırıcı ve UV ışını ile sabitlenen altın dişe, Cara başlangıçta alışmakta zorlandı. Ancak daha sonra istediğini yiyebilecek seviyeye geldi.
https://twitter.com/TarakRindani/status/1189649645347065857
Operasyona katılan Biyolojist Eva Lindenschmidt, yaptığı açıklamada, 'Röntgende dişindeki kanalların yerinde olduğunu belirledik. Eğer dişi kökünden kırılsaydı çok acı çekerdi' dedi.
Rapçilere benzedi
Sosyal medyada yayılan kaplan Cara'nın fotoğrafları ise, paylaşım rekorları kırdı. Birçok kullanıcı Cara'nın yeni dişiyle bir rapçiye benzediğini dile getirdi.
https://twitter.com/Daily_Star/status/1189504312856272896
Altın dişler, son zamanlarda rap dünyasınında moda oldu.
Özellikle ABD'li rapçiler Tyga, Travis Scott, ASAP Rocky ve Nelly, bu akımın öncüsü haline geldi.