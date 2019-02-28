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Kaplıca tatili yolunda kaza! 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Otomobildekilerin tatil için İstanbul’dan Bolu Mudurnu’daki kaplıcalara gittiği öğrenildi

28 Şubat 2019, Perşembe 14:38 Son Güncelleme:
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Kaplıca tatili yolunda kaza! 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

D-140 kara yolunda Adapazarı yönüne giden Abdurrahman Güngör idaresindeki TIR, Anadolu Otoyolu Akyazı Gişeleri Kavşağı’nda Vedat General’in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada, TIR'ın sürüklediği otomobil, refüjdeki yön tabelasına çarparak durabildi. TIR ile tabela arasında ezilen otomobilde sıkışan 1'i çocuk 4 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobildekilerin tatil için İstanbul’dan Bolu Mudurnu’daki kaplıcalara gittiği öğrenildi.

AA

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