Türkiye Kaplumbağanın mucize kurtuluşu! Ağaç kovuğuna girmiş

Kaplumbağanın mucize kurtuluşu! Ağaç kovuğuna girmiş

Türkiye

Kaplumbağanın mucize kurtuluşu! Ağaç kovuğuna girmiş

Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınında bir ağaç kovuğuna giren kaplumbağa mucize eseri hayatta kaldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından fark ettikleri kamplumbağayı çıkarıp, su içirdi.

05 Ağustos 2021, Perşembe 10:00 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin farklı bölgelerindeki orman yangınlarının büyük bölümü söndürülürken, devam eden yangınları söndürme çalışmaları da sürdürülüyor. Yerleşim yerlerini ve insan canını tehdit eden yangınlar, ormanlarda yaşayan binlerce hayvanı da olumsuz etkiledi.


Manavgat'ta alevler arasında kalan kaplumbağa, ağaç kovuğuna girerek, yara almadan kurtuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, söndürme çalışmalarının ardından soğutma çalışmaları sırasında ağaç kovuğundaki kaplumbağayı fark etti. Ekipler, kaplumbağayı bulunduğu yerden çıkarıp, pet şişe kapağında su içirdi. Görevlilerin yaptığı kontrolde, kaplumbağanın alevler ve dumandan etkilenmediği belirlendi. Ekipler, tamamen küle dönen alanda mucize eseri kurtulan kaplumbağayı güvenli alana götürüp, doğaya bıraktı.

DHA

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