Evcil Dostlar Kaplumbağasını yürüyüşe çıkaran kadına para cezası kesildi

Kaplumbağasını yürüyüşe çıkaran kadına para cezası kesildi

Evcil Dostlar

Kaplumbağasını yürüyüşe çıkaran kadına para cezası kesildi

Corona virüs nedeniyle karantinada olan İtalya'da kaplumbağasını yürüyüşe çıkaran bir kadın, sıkı karantina kurallarını ihlal ettiği için Roma polisi tarafından 400 euro para cezasına çarptırıldı.

19 Nisan 2020, Pazar 17:41 Son Güncelleme:
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İtalyanlar, şubat ayından bu yana resmi olarak 20.000'den fazla kişiyi öldüren corona virüs salgını nedeniyle sıkı bir karantina altında. Ülkede köpekleri yürüyüşe çıkarmak evinizi terk etmek için yeterince iyi bir sebep olarak görülüyor. Ancak bir kadının kaplumbağasını sokağa çıkarması polisi harekete geçirdi. Roma polisi "60 yaşındaki kadın haklı bir neden olmadan evinin dışında yakalandı" dedi ve kadına para cezası kesti. Polisin yaptığı açıklamada, "Kadın bir kaplumbağa ile yürüyordu" dedi.

Roma polisi sözcüsü Nunzio Carbone AFP'ye kadının dışarı çıkmak için haklı bir bahanesi olmadığı için 400 euro (3 bin lira) para cezasına çarptırıldığını söyledi.


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