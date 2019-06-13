Kaptan anlattı: Gözü yolda değil eli gazda

Soruşturma dosyasına göre Alper Sakay’ın teknesinde ikisi Amerikalı, ikisi İspanyol olmak üzere 4 turist ve bir de otel personeli olmak üzere 6 kişi vardı. Tutuklanan kaptan Sakay’ın ifadesindeki detaylar şöyle:

“Tekne dizaynı itibariyle baş tarafı biraz havaya kalkık bir şekilde intikal ediyordum. Teknede suüstü radarı var. Seyir esnasında radarım kapalıydı. Gündüz ve görüşüm de net olduğu için radarı çalıştırma gereği duymadım. Seyir esnasında elektronik haritanın ölçeğini büyütüp küçültmek, diğer sistemlerin durumunu kontrol etmek ve misafirlerin emniyetini kontrol etmek maksadıyla elimi dümenden ve gaz kollarından ayırmadan zaman zaman gözümü seyir istikametinden ayırdığım oldu.

(Gazetecilerin bulunduğu) Mavi tekneyi gördüğüm andan yaklaşık 2-3 dakika sonra tekrar göz teması sağladım. İkinci göz temasımdan sonra en fazla 10 saniye içinde çarpma gerçekleşti. Çarpmayı önlemek için makinelerime tam yol tornistan (geri) kumandasını verdim. Ancak sanırım o esnada pervaneye bir şey dolandı ve teknenin sol orta tarafından çarptım.” Şahit olarak ifadeleri alınan teknedeki turistler ise “Sohbet ediyorduk, kayaya çarptığımızı sandık” dedi.

Hürriyet - Musa KESLER