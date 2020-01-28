Kaptan kedi, sosyal medyanın yeni gözdesi

Kedilerin sudan korktuğunu düşünebilirsiniz ancak, Miss Rigby, cesareti ile kendi ırkına meydan okuyor. 53 yaşındaki Shane La Peyre ve eşi Maryvonne eskiden bir mimari firmaya sahipti ama 10 yıl önce işi bırakarak yelkenciliğe başladı. Sputnik'te yer alan habere göre, kendi teknelerinde yaşayan ve seyahat eden çift, “Miss Rigby, 11 haftalık olduktan sonra hayatı boyunca bizimle teknede yaşadı. Burası onun evi ve o bu tekneyi seviyor” diye anlattı.









Maryvonne, “Karayipler üzerinden Grenada’ya kadar seyahat ederek çoğu adada durduk. Miss Rigby, bizimle yelkenlide ve ABD’nin doğu kıyısı boyunca teslimatını yaptığımız motorlu botlarla seyahat etti” ifadelerini kullandı.









Kedinin, mırıltıları ve görünümüyle en sert deniz koşullarını bile katlanabilir hale getirdiğini anlatan Maryvonne, Miss Rigby ile seyahat ve gezilerin çok neşeli olduğunu söyledi.









Birman cinsi kedi

Birman kedisi, ayak ve kulakları beyaz hareli, gözleri çoğunlukla mavi olan bir kedi ırkıdır. Edepli ve duygusal, enerji dolu ve oyuncudur. Birman kedisinin gözleri ve hayranlık uyandıran yüz ifadesi ister evcil olsun, ister vahşi onu diğer kedilerden ayırır.









Birman kedileri, Burma’nın kutsal kedisi olarak kabul ediliyor. Tapınaklarda görüntüsü ve karakteri nedeniyle, Tanrıların kedisi olarak adlandırılan Birmanların kökenleri net olarak bilinmiyor. Birman ırkı, kedi ırkı diğer hayvanlarla ve çocuklarla çok sıkı bir bağ kurma potansiyeline sahiptir.









Birman kedisi özellikleri

Gözleri yuvarlak ve dış kenarları hafifçe yukarı kalkıktır. Bedeni uzun ve iyi gelişmiştir. Bacakları orta uzunlukta ve kalındır. Patileri geniş, yuvarlak ve sağlamdır. Kuyruğu bedeniyle orantılı ve orta uzunluktadır. Tüyleri uzunca ve ipeksi bir dokudadır. Boynununu süsleyen yaka gibi uzun tüyleri vardır. Karın bölgesinde tüyleri hafifçe dalgalıdır.







