Kaptan Messi açıkladı: Biz kesintiye gitmeliyiz ki, personel maaşını alsın
Barcelona'da bir süredir yönetim ve futbolcular arasında müzakere edilen yüzde 70'lik kesinti resmiyete döküldü. Kaptan Lionel Messi'nin Instagram hesabında yaptığı açıklamanın hemen ardından Barcelona da kararı resmen açıkladı.
30 Mart 2020, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Barcelona, futbolcularının maaşında yüzde 70 kesintiye gitti. Bir süredir yönetim ile futbolcular arasında görüşülen ve futbolcuların karşı çıktığı iddia edilen karar, resmiyete döküldü.
Takım kaptanı Messi ise resmi hesabından yaptığı açıklamada ,"Biz yüzde 70 kesintiye gitmeliyiz ki, kulüp personeli yüzde yüz maaş alabilsin" diyerek futbolcuların ortak bir kararla fedakarlık yaptığını açıkladı.
Messi'nin açıklamasının hemen akabinde de Barcelona, kesinti kararını resmen duyurdu.
https://www.instagram.com/p/B-WwreSiaL7/?utm_source=ig_embed
Barcelona ise yaptığı açıklamada sadece futbolcu ve basketbolcuların maaşlarında kesintiye gidildiğini açıkladı. Futbolcularda yüzde 70 kesintiye gidilirken, basketbol takımındaki kesintinin ne kadar olacağı açıklanmadı.