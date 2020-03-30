Futbol Kaptan Messi açıkladı: Biz kesintiye gitmeliyiz ki, personel maaşını alsın

Kaptan Messi açıkladı: Biz kesintiye gitmeliyiz ki, personel maaşını alsın

Futbol

Kaptan Messi açıkladı: Biz kesintiye gitmeliyiz ki, personel maaşını alsın

Barcelona'da bir süredir yönetim ve futbolcular arasında müzakere edilen yüzde 70'lik kesinti resmiyete döküldü. Kaptan Lionel Messi'nin Instagram hesabında yaptığı açıklamanın hemen ardından Barcelona da kararı resmen açıkladı.

30 Mart 2020, Pazartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Barcelona, futbolcularının maaşında yüzde 70 kesintiye gitti. Bir süredir yönetim ile futbolcular arasında görüşülen ve futbolcuların karşı çıktığı iddia edilen karar, resmiyete döküldü.

Takım kaptanı Messi ise resmi hesabından yaptığı açıklamada ,"Biz yüzde 70 kesintiye gitmeliyiz ki, kulüp personeli yüzde yüz maaş alabilsin" diyerek futbolcuların ortak bir kararla fedakarlık yaptığını açıkladı.

Messi'nin açıklamasının hemen akabinde de Barcelona, kesinti kararını resmen duyurdu.

https://www.instagram.com/p/B-WwreSiaL7/?utm_source=ig_embed


Barcelona ise yaptığı açıklamada sadece futbolcu ve basketbolcuların maaşlarında kesintiye gidildiğini açıkladı. Futbolcularda yüzde 70 kesintiye gidilirken, basketbol takımındaki kesintinin ne kadar olacağı açıklanmadı.

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Janet Huvaj
Karantina F.C.
Janet Huvaj
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