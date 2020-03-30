Barcelona, futbolcularının maaşında yüzde 70 kesintiye gitti. Bir süredir yönetim ile futbolcular arasında görüşülen ve futbolcuların karşı çıktığı iddia edilen karar, resmiyete döküldü.

Takım kaptanı Messi ise resmi hesabından yaptığı açıklamada ,"Biz yüzde 70 kesintiye gitmeliyiz ki, kulüp personeli yüzde yüz maaş alabilsin" diyerek futbolcuların ortak bir kararla fedakarlık yaptığını açıkladı.

Messi'nin açıklamasının hemen akabinde de Barcelona, kesinti kararını resmen duyurdu.





Barcelona ise yaptığı açıklamada sadece futbolcu ve basketbolcuların maaşlarında kesintiye gidildiğini açıkladı. Futbolcularda yüzde 70 kesintiye gidilirken, basketbol takımındaki kesintinin ne kadar olacağı açıklanmadı.