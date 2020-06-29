Karayip Korsanları serisinin yeni filminin yönetmen koltuğunda Joachim Ronning oturacak. Senaryo ise Christina Hodson tarafından kaleme alınacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Disney bir dönem çok iş yapmış "Karayip Korsanları" serisini yeniden canlandırmaya kararlı.

Margot Robbie'nin oynayacağı açıklanan film, geçen yıl duyurusu yapılan reboot değil, başka bir film olacak.

Her iki film de Johnny Depp'in yani Kaptan Jack Sparrow'un yer almadığı hikâyeler anlatılacak. Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı.

Dünyanın en büyük film serilerinden biri olan Karayip Korsanları, bu zamana kadar yayınlanan tüm filmlerinden 4,5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Bu hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 14. serisi olan Karayip Korsanları, çıkacak yeni filmle de şimdiden çok konuşulmaya başladı.



