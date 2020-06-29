Kültür & Sanat 'Kaptan Sparrow'suz Karayip Korsanları'nın yeni filminde Margot Robbie rol alacak

'Kaptan Sparrow'suz Karayip Korsanları'nın yeni filminde Margot Robbie rol alacak

Kültür & Sanat

'Kaptan Sparrow'suz Karayip Korsanları'nın yeni filminde Margot Robbie rol alacak

Son dönemde eski eşi Amber Heard ile sorunlu boşanmasıyla gündemde olan Johnny Depp'in yer almayacağı Karayip Korsanları serisinin yeni filminde Margot Robbie'nin oynayacağı açıklandı.

29 Haziran 2020, Pazartesi 09:57 Son Güncelleme:
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Karayip Korsanları serisinin yeni filminin yönetmen koltuğunda Joachim Ronning oturacak. Senaryo ise Christina Hodson tarafından kaleme alınacak.

The Hollywood Reporter'ın haberine göre Disney bir dönem çok iş yapmış "Karayip Korsanları" serisini yeniden canlandırmaya kararlı.

Margot Robbie'nin oynayacağı açıklanan film, geçen yıl duyurusu yapılan reboot değil, başka bir film olacak.

Her iki film de Johnny Depp'in yani Kaptan Jack Sparrow'un yer almadığı hikâyeler anlatılacak. Yeni filmde Robbie dışındaki oyuncu kadrosu ise henüz net olarak açıklanmadı.

Dünyanın en büyük film serilerinden biri olan Karayip Korsanları, bu zamana kadar yayınlanan tüm filmlerinden 4,5 milyar doların üzerinde hasılat elde etti. Bu hasılatla tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden 14. serisi olan Karayip Korsanları, çıkacak yeni filmle de şimdiden çok konuşulmaya başladı.


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