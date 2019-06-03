Kaptanım şantajla paramı aldı

Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre; bir dönem Atatürk’ün yatı Savarona’da da çalışmış, şu an kendi yatında kaptanlık yapan A.A.Y. (35) ile yakınlaştıklarını ve ilişki yaşadıklarını anlatan S.A., şunları söyledi:

‘ŞİRKETİMİ ELE GEÇİRDİ’

“Kaptan A.A.Y. benimle ilgili görüntü ve kayıtlar almış. Bunlar arasında kişisel veriler ve şirketlerime ait ticari bilgiler ile sırlar da var. Bunlarla beni tehdit etmeye ve şantaj yapmaya başladı. Bu dijital verileri çoğaltarak farklı adreslerde muhafaza altına aldı. Şantaj yoluyla bir şirketimi ele geçirdi. Benden yüklü miktarda para aldı. Ayrıca kardeşi B.A.D. (31) ve B.A.D.’nin eşi O.D. (34) de suç ortağıdır. Aynı şekilde tehdit ve şantajla benden para aldılar.”

İstanbul polisi ise bunun üzerine savcılık talimatıyla A.A.Y.’yi gözaltına aldı. Şantaj ve tehdit iddialarını kabul etmeyen, alacağını tahsil etmeye çalıştığını söyleyen A.A.Y. serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

A.A.Y’nin serbest kaldıktan sonra kendisine şantaj içerikli mesajlar atmaya devam ettiğini iddia eden S.A. bir kez daha savcılığa başvurdu. Savcılığın talimatı üzerine polis 22 Mayıs’ta A.A.Y. ile birlikte kız kardeşi B.A.D. ve kardeşinin eşi O.D.’yi de gözaltına aldı. B.A.D. ifadesinde, S.A.’dan alacağı olduğunu, alacağını almaya çalıştığını, şantaj yapmadığını öne sürdü. Adliyeye sevk edilen 3 kişiyi mahkeme, adli kontrol kararıyla serbest bıraktı.

SAVARONA’DA ÇALIŞMIŞ

A.A.Y., Türkiye’nin en genç gemi kaptanlarından biri olması ve Savarona’da çalışmasıyla gündeme gelmişti. A.A.Y.’nin bir dönem S.A.’nın kurucusu olduğu üniversitede denizcilik üzerine ders verdiği haberleri de basına yansımıştı.