Kapuska tarifi: Kapuska nasıl yapılır?

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Kapuska tarifi

Kapuska malzemeleri

1 kilogram lahana

1 kaşık tereyağı

1 kaşık sıvı yağ

1 adet soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı bulgur ya da pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

3 su bardağı kaynar su

Kapuska yapılışı

Tereyağını tencereye koyun ve üzerine sıvı yağı ekleyin. Soğanı ve domates salçasını sırayla kavurun. Üzerine lahanayı doğrayıp, iyice karıştırın. Tencerenin kapağını kapatın. Kısık ateşte pişrmeye başlayın. İlk 15 dakika kendi suyunu çekerek pişmesine izin verin. Daha sonra 3 su bardağı kaynar su ekleyin. Tuz, pul biber ve karabiber de ekledikten sonra kullanacağınız bulgur ya da pirinci ilave edin. Tencere kaynamaya başlayınca, kapağını kapatın. 20-25 dakika daha kısık ateşte pişirin.