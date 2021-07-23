Antalya'nın Kaş ilçesindeki otel ve villalarda doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Kaş ilçesi ile Kalkan beldesi arasındaki güzergahta trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk drone ile de görüntülendi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, AA muhabirine, ilçenin doğası, tarihi ve deniziyle yerli ve yabancı turistlerin odağında olduğunu söyledi.

İlçenin bayramda da tatil için tercih edilen önemli bir destinasyon olduğunu vurgulayan Ulutaş, "İlçe olarak 61 bin nüfusa sahibiz ama nüfusumuzun 5-6 katı yoğunluğa sahibiz. Bu yoğunluğa karşı Kaşlı esnafımız, Belediyemiz, güvenlik güçlerimiz, gelen misafirlerin rahatlığı, huzuru ve memnuniyeti için gereken hassasiyeti gösteriyor. Kaş Belediyesi, bu duruma hazırlıklı ve günün her saati çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Kaş'taki halk plajlarının kapasitelerini artırdıklarını anlatan Ulutaş; Patara, Kaputaş, İnceboğaz, Akçagerme'de misafirlerin plajlardan ücretsiz istifade edebildiklerini bildirdi.

Ulutaş ilçenin masmavi, tertemiz, denizi ile tabiat harikası Sütleğen ve Gömbe yaylalarına da sahip olduğunu dile getirdi.

Adana'dan Kaş'a tatile gelen Aydın Ceviz de ilçeyi, denizi ve sahilleriyle çok beğendiklerini söyledi.

AA

İlgili Haberler Bayramda herkes oraya akın etti! Nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı



