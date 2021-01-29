Yemek Kapya biber çanağında tavuk tarifi: Kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır?

Kapya biber çanağında tavuk tarifi: Kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır?

Yemek

Kapya biber çanağında tavuk tarifi: Kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır?

Davet sofralarında rahatlıkla sunabileceğiniz, görüntüsüyle hafızalara kazınan kapya biber çanağında tavuk tarifi enfes bir lezzet. Tavuk yemeği sevenler ise kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır merak ediyor. Enfes sunumu ve lezzetiyle kapya biber çanağında tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

29 Ocak 2021, Cuma 09:38 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hem görüntüsü hem de tadıyla favori lezzetinize dönüşecek kapya biber çanağında tavuk tarifi evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kapya biber çanağında tavuk tarifi arıyor ya da kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kapya biber çanağında tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kapya biber çanağında tavuk tarifi

Kapya biber çanağında tavuk malzemeleri

  • 6 adet kapya biber
  • 1 paket krema
  • 1 adet tavuk göğsü
  • 4-5 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 2 adet havuç
  • Karabiber
  • Köri
  • Pul biber
  • Tuz

Kapya biber çanağında tavuk yapılışı

Öncelikle biberlerin orta kısımlarını bıçak yardımıyla kesin ve çekirdeklerini temizleyin. Temizlediğiniz biberleri fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ara sıra kontrol ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Havucun kabuğunu soyup küp şeklinde dilimleyin. Tavuk etini de küçük küçük doğrayarak tencereye alın. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirin ve üzerine sıvıyağ ekleyin. Etleri pişirmeye devam ederken havucu ve diğer baharatları ekleyerek karıştırın. Bu esnada biberleri de kontrol edin. Eğer yumuşadılarsa, fırından çıkartın. Ocağın altını kısın ve tavukların içerisine kremayı ilave edin. 2 dakika karıştırarak pişirin ve ocağın altını kapatın. Pişirdiğiniz biberlerin içini tavuklu harç ile doldurun. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve tekrar fırına atın. Peynirler kızardığında biberleri fırından çıkartıp servis edebilirsiniz.

İlgili Haberler
Testi kebabı nasıl yapılır? Testi kebabı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...Dorayaki tarifi: Dorayaki nasıl yapılır?


Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Karayiplerin efsane adası: Küba
Burak Akkul
Mehmet Yalçınkaya
Bağırsak florası testi yaptırmadan probiyotik kullanmayın!
Mehmet Yalçınkaya
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
Hem kolay hem sağlıklı: Evde yapabileceğiniz pratik tarifler
Doyduğum Yer - Mehmet Kutay Özel
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER "Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü (29 Ocak 2021)