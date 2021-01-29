Hem görüntüsü hem de tadıyla favori lezzetinize dönüşecek kapya biber çanağında tavuk tarifi evde kolayca yapabileceğiniz bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için kapya biber çanağında tavuk tarifi arıyor ya da kapya biber çanağında tavuk nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kapya biber çanağında tavuk tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

Kapya biber çanağında tavuk tarifi

Kapya biber çanağında tavuk malzemeleri

6 adet kapya biber

1 paket krema

1 adet tavuk göğsü

4-5 yemek kaşığı sıvıyağ

2 adet havuç

Karabiber

Köri

Pul biber

Tuz

Kapya biber çanağında tavuk yapılışı

Öncelikle biberlerin orta kısımlarını bıçak yardımıyla kesin ve çekirdeklerini temizleyin. Temizlediğiniz biberleri fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında ara sıra kontrol ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Havucun kabuğunu soyup küp şeklinde dilimleyin. Tavuk etini de küçük küçük doğrayarak tencereye alın. Tavuklar suyunu salıp çekene kadar pişirin ve üzerine sıvıyağ ekleyin. Etleri pişirmeye devam ederken havucu ve diğer baharatları ekleyerek karıştırın. Bu esnada biberleri de kontrol edin. Eğer yumuşadılarsa, fırından çıkartın. Ocağın altını kısın ve tavukların içerisine kremayı ilave edin. 2 dakika karıştırarak pişirin ve ocağın altını kapatın. Pişirdiğiniz biberlerin içini tavuklu harç ile doldurun. Üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serpiştirin ve tekrar fırına atın. Peynirler kızardığında biberleri fırından çıkartıp servis edebilirsiniz.



