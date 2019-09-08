Kapya biber çorbası tarifi sonbahar ve kış mevsiminin en çok sevilen çorba tarifleri arasında yer alır. Kapya biber çorbası tarifini ister yaz mevsiminden hazırladığınız konservelerle isterseniz marketten satın aldığınız kapya biber konservesiyle hazırlayabilirsiniz. Kapya biber çorbası hem C vitamini deposu hem de oldukça lezzetli bir çorba tarifidir. Kapya biber çorbası tarifini henüz öğrenemediyseniz işte sizler için araştırıp bir araya getirdiğimiz kapya biber çorbası tarifi.

KAPYA BİBER ÇORBASI TARİFİ

MALZEMELER

4 tane közlenmiş kapya biber

3 tane kurutulmuş ya da yazdan domates

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2/1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı krema ya da süt

1 çay kaşığı karabiber

8 su bardağı su (tavuk suyu kullanabilirsiniz)

1 diş sarımsak

KAPYA BİBER ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Sıvıyağ ile tereyağını eritip unu kavuşturuyoruz, ardından biberleri ve domatesi ilave edip suyunu döküp sarmısağı,karabiberi,tuzu ilave ediyoruz.

10 dakika kaynaması yeter en son sütü ilave edip rondodan geçiriyoruz