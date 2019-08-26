Yaz sonlarına gelmeye başladığımız iu günlerde kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Kapya biber konservesi, kışın sofranızdan eksik edemeyeceğiniz oldukça hafif ve lezzetli bir tarif. İçerisinde zeytinyağı ve az miktarda sirka barındıran kapya biber konservesi tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyoruz. İşte yapımı oldukça basit kapya biber konservesi tarifi.

Malzemeler

1.5 kg kapya biber

Yarım demet maydanoz

1 baş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı üzüm sirkesi

1.5 yemek kaşığı kaya tuzu

Kapya biber konservesi nasıl yapılır?

Kapya biberlerimizi yüksek ısılı fırında közlüyoruz. Közlediğimiz biberlerimizi kalın bir poşet ya da kese kağıdının içine sarıp buharıyla kabuklarını atana kadar bekletiyoruz. Bekleyen biberlerimiz ılıyınca kabuklarını elimizle soyup çekirdeklerini bıçakla sıyırarak biberlerimizi temizliyoruz. İki adet yarım kiloluk kavanozu kaynar suyla dezenfekte ederek kuruluyoruz. Kapaklarını aynı şekilde temizliyoruz. Kapakların ilk kullanım olması çok önemli.

Yarım demet maydanozu önceden yıkayıp sularını süzdürüyoruz. Sarımsağın dişlerinin her birini üç dört parçaya bölüyoruz. 3-4 dal maydanozu kavanozun tabanına yerleştirip üzerine birkaç tane sarımsak koyup iki tane kapya biber koyup tekrar maydanoz tekrar sarımsak koyarak kavanozları dolduruyoruz. En üst kısmına tekrar üç dört dal maydanoz koyarak doldurma işlemini tamamlıyoruz.

Küçük bir sürahiye zeytinyağı, sirke ve kaya tuzunu ilave edip tuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Daha sonra bu karışımı iki kavanoza paylaştırıyoruz. Kapaklarını sıkıca kapatıp düdüklü tencerenin içine koyuyoruz. Daha sonra şişelerin üst kısmından iki üç parmak boşluk kalacak şekilde tencerenin içini suyla doldurup düdüklünün kapağını kapatıyoruz.

Ses çıkarmaya başladığından itibaren 15-20 dk kadar pişirip ocağın altını kapatıyoruz. Soğuyana kadar dokunmuyoruz. Soğuduktan sonra kavanozları alıp direk güneş ışığı almayan serin bir yerde muhafaza ediyoruz. Bu şekilde yıl boyunca muhafaza edebilirsiniz. Bozulmaz ve küflenme yapmaz.

Afiyet olsun.

Kapya biber konservesinin sağlığımız açısından ne gibi faydaları vardır?

1- Kapya biberi diğer biberlere göre içerisinde daha fazla C vitamini barındırmaktadır. Kalorisi oldukça düşüktür ve diyet yapmak isteyenler için oldukça doğru bir tercih olacaktır.

2- Kanser ve kalp hastalığı gibi birçok kronik hastalık riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

3- Anemi, kanınızın oksijen taşıma yeteneğinin azalması ile karakterize yaygın bir durumdur. Aneminin en yaygın nedenlerinden biri, ana semptomları zayıflık ve yorgunluk olan demir eksikliğidir.

4- Kapya biberler sadece iyi bir demir kaynağı değildir , aynı zamanda C vitamini bakımından son derece zengindir, bu da demirin bağırsağınızdan emilimini artırır. Böylelikle kansızlık ve demir eksikliği sorununuza çare olur.



