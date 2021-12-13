Türkiye Meteoroloji duyurdu! Kar alarmı! İstanbul'a kar geliyor! Ankara ve diğer illere de...

Meteoroloji duyurdu! Kar alarmı! İstanbul'a kar geliyor! Ankara ve diğer illere de...

Türkiye

Meteoroloji duyurdu! Kar alarmı! İstanbul'a kar geliyor! Ankara ve diğer illere de...

Kar yağışı İstanbul, Ankara ve çok sayıda ile geliyor. Meteoroloji hava durumu uyarısında Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri ve Ankara için uyarı yaptı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen duyurdu: Perşembe günü kar yağacak! Hafta sonu kar yağışı Marmara ve Batı Orta Karadeniz’e geliyor. Meteoroloji uzmanı Şen, 'İstanbul'da Sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6 C’ye düşerek kar sınırına inebilir' dedi. İşte kuvvetli yağmur ve kar yağışı beklenen iller...

13 Aralık 2021, Pazartesi 10:21 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklamasına göre, yurt genelinde beklenen hava durumu raporunu yayımlayarak 26 il için sağanak yağış uyarısı yaptı. Yurdun batı kesiminde başlayan sağanak yağışlar doğu bölgelerinde karla birlikte etkili olacak. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya İç Anadolu da kar yağışı olabilecek. Hafta sonu kar Marmara ve Batı Orta Karadeniz’i de içine alabilir. İstanbul'da Sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6 C’ye düşerek kar sınırına inebilir” şeklinde açıklama yaptı.

Meteoroloji; yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Mersin, Eskişehir, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak çevreleri, Ankara’nın batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı ve Orta Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI 

Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın genellikle güney ve güneydoğu, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR GELİYOR 

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Salı akşamı batıdan başlayarak soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Perşembe günü Trakya İç Anadolu da KAR yağışı olabilecek.

Hafta sonu KAR Marmara ve Batı Orta Karadeniz’i de içine alabilir. İstanbul'da Sıcaklık cuma akşamı ve cumartesi 6 C’ye düşerek KAR sınırına inebilir” dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Marmara, Ege, Batı Akdeniz,Batı Karadeniz, İç Anadolu Yağmurlu. Bu hafta da yağış devam edecek Perşembe doğuyu da içine alacak. Salı akşamından itibaren sıcaklıklar batıdan başlayarak azalacak” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL HAVA DURUMU: İSTANBUL'DA SICAKLIK 10 DERECEYE DÜŞECEK 

İstanbul'da iki gün boyunca kuvvetli yağış görülecek. Hafta boyunca yağış devam edecek. 15 derece olan hava sıcaklığı hafta ortasında 10 dereceye düşecek.

ANKARA'YA KAR GELİYOR 

Ankara'da hafta başında 16 derece olan sıcaklık salı gününden itibaren düşmeye başlayacak ve 6 dereceye kadar düşecek. Kentte, Cuma gününden itibaren kar yağışı etkili olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 16İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı (Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 21Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20Samsun: Parçalı ve az bulutlu 20

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 20Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7Diyarbakır: Parçalı ve bulutlu 11



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