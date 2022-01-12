Meteoroloji'nin tahminlerine göre Eskişehir’in de yer aldığı bölgenin soğuk ve yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Ankara Valiliği'nden de 'soğuk ve yağışlı hava' uyarısı geldi. Öte yandan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime bir gün ara verildi.









DENİZLİ ÇAMELİ OKULLAR TATİL

Denizli`de Çameli Kaymakamlığı, kar yağışı sebebiyle ilçe genelinde 12 Ocak'ta yüz yüze eğitime ara verildiğini duyurdu.

ÇANAKKALE'DE BAZI OKULLAR TATİL

Çanakkale’de beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle, taşımalı ve köy okullarında eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Yine il genelinde köy okullarımızda ve bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için, eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerimiz, eğitimlerine EBA üzerinden devam edebileceklerdir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde kronik hastalığı bulunan , hamile ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" ifadeleri kullanıldı.

KIRKLARELİ'NDE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

Kırklareli kent merkezindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 12 Ocak Çarşamba günü için ara verildi. Valilik, "İlimizde yaşanan şiddetli fırtına sebebiyle il merkezimiz başta olmak üzere bazı ilçelerimizde yaşanan çatı uçması, ağaç devrilmeleri, baca yangınları gibi olumsuzluklar karşısında, AFAD ve ilgili tüm ekiplerimiz gerekli tüm önlemleri almaktadır. Vatandaşlarımızın fırtına ve olumsuz hava koşullarından etkilenmemeleri için zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları, can ve mal güvenliği için yetkili kurumların uyarılarını dikkate almaları büyük önem arz etmektedir. Karşılaşılabilecek olumsuz durumlarda bireysel müdahalelerden kaçınılması 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirimde bulunulması önemle rica olunur" açıklamasını yaptı.

KONYA

Konya`nın Derebucak ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm eğitim kurumlarında çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl`ün Karlıova ilçesinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

TUNCELİ

Ovacık'ta 3 gündür aralıksız yağan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İlçe merkezinde 70 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı, 20 köy yolu ulaşıma kapandı. İlçede etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı. Kaymakamlık, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personelin bir daha izinli sayılacağı açıklamasını yaptı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için ise ekiplerin çalışmaları aralıksız sürüyor.

METEOROLOJİ DUYURDU: HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR DERECEDE AZALACAK

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, Eskişehir, Bilecik, Bursa ve Kütahya illerinin yer aldığı bölge genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren hissedilir şekilde 6 ila 12 derece azalacağı, hafta sonuna kadar mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile Çarşamba gününden itibaren yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Eskişehir il merkezinde yüksek kesimlerde kar, Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü en düşük 3, en yüksek 5 derece, perşembe günü en düşük eksi 3, en yüksek -1 derece, Cuma günü en düşük -4, en yüksek 1 derece, cumartesi günü en düşük -4, en yüksek 3 derece, Pazar günü ise en düşük -3, en yüksek 2 derece olacak.

TEKİRDAĞ'DA KAR ETKİSİNİ ARTIRDI

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece geç saatlerde başlayan yoğun kar yağışı bölgeyi etkisi altına almaya başladı. Meteoroloji yetkilileri tarafından günlerdir yapılan uyarının ardından kar yağışı Malkara’da başladı. Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece geç saatlerde yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile beraber şehir trafiğindeki sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, polis ekipleri vatandaşları daha dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR

Balkanlar üzerinden ülkeye giriş yapan kar yağışı İstanbul'a doğru ilerlerken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

KAR EDİRNE'DE ETKİLİ OLDU

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece geç saatlerde etkisini arttırdı. Kar yağışı ile birlikte yollarda meydana gelen buzlanma sonucu çok sayıda hasarlı trafik kazaları meydana gelirken, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların şiddetli rüzgar nedeniyle brandaları parçalandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Edirne için günler öncesinden uyardığı, kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini artıran kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Hava sıcaklığı sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma meydana geldi. Edirne - İstanbul karayolunda hasarlı kazalar meydana gelirken, Bulgaristan'a Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak üzere bekleyen TIR'ların ise brandaları şiddetli rüzgar nedeniyle parçalandı.

VATANDAŞLAR SOĞUĞA ALDIRMADAN KAR TOPU OYNADI

Uzun süredir kara hasret kalan kent sakinleri geç saatlerde olmasına rağmen kar topu oynadı. Gümrük kapıları yakınında bulunan işletmelerde çalışan vatandaşlar da kar keyfine ortak oldu.

Meteoroloji Erken Tahmin ve Uyarı Merkezi'nin verilerine göre kentte kar yağışının çarşamba gün boyu etkili olması bekleniyor. Edirne'de en düşük sıcaklığın gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

ANKARA'YA HAVA DURUMU UYARISI

Ankara Valiliği, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağını belirterek 12 Ocak Çarşamba günü yağmur, sağanak ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Ankara Valiliği'nden 'soğuk ve yağışlı hava uyarısı' yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 12 Ocak Çarşamba gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı, hafta sonuna kadar da mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; 12 Ocak Çarşamba günü genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, 13 Ocak Perşembe günü ise hafif kar şeklinde olması beklendiğinden, hava şartlarının getireceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

AYDIN

Aydın’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşmeye başlayacak. Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada “Yapılan son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12C) azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşeceği, halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların ise hafifleyerek akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşmesi ve yağışlı havanın gece saatlerinde bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Sıcaklık düşüşüyle birlikte kırsal kesimde gece sıcaklıkları il merkezlerinden daha düşük seyredeceğinden Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri tarımsal faaliyetlere devam eden vatandaşlarımızın zirai don olayı, sürücülerimizin karayollarında buzlanma olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.

BALIKESİR

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Balıkesir için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Değerlendirmede çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışının başlayacağı ve pazar gününe kadar kar yağışının etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan hava değerlendirmesinde şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmayla birlikte mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altına düşecek. Halen sağanak yağmur şeklinde devam etmekte olan yağışların, çarşamba öğle saatlerinden itibaren Balıkesir’in kuzey ve batısında (Ege kıyıları hariç) akşam saatlerinden itibaren il genelinin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Balıkesir il merkezi için en düşük/en yüksek hava sıcaklıkları; Çarşamba 3/5, Perşembe -1/2, Cuma -2/5, Cumartesi -4/8, Pazar 0/7 derece olarak tahmin ediliyor. Yağışların batı (Edremit’in yüksek kesimleri, Gönen ve Balya) ilçelerinde kuvvetli poyraz ile birlikte yoğun kar yağışı ve tipi şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.”

DENİZLİ

Denizli’nin Çameli ilçesine 2022 yılının ilk karı yoğun sisin ardından düştü. Görüş mesafesinin zaman zaman kısaldığı yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

Denizli’nin Çameli ilçesinde yer yer yağan yağışının ardından etkili olan yoğun sisle beraber 2022 yılının ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde etkili olduğu kar yağışına iş çıkışı yakalanan sürücüler görüş mesafesinin kısaldığı yolda zorluk çekti. İlçe merkezinde kısa süre sonra beyaz örtü oluşturan karın keyfini doyasıya yaşayan çocuklar, böylelikle yılın ilk karıyla tanışmış oldu. Çameli Belediyesi ekipleri yolların kapanmasına karşın önlemleri alarak hazır halde beklemeye geçti. Yağan karın ardından ilçede kartpostallık görüntü oluştu.

METEOROLOJİ'DEN AÇIKLAMA

Yurt genelinde halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak yurt genelinde hissedilir derecede (6 ila 12) azalacağı, hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Karadeniz üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkisi ile çarşamba gününden itibaren yağışların; Marmara Bölgesi’nden başlayarak iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta başından itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.



