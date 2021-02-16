Ekonomi Kar balık fiyatlarını vurdu! Hamsinin kilosu 50 liraya fırladı!

Kar balık fiyatlarını vurdu! Hamsinin kilosu 50 liraya fırladı!

Ekonomi

Kar balık fiyatlarını vurdu! Hamsinin kilosu 50 liraya fırladı!

Çanakkale'de etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı. Balık halinde ağır kış şartları nedeniyle tezgahlar boş kaldı, balıkların fiyatları da yükseldi

16 Şubat 2021, Salı 16:19 Son Güncelleme:
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Çanakkale’de ağır kış şartları balık tezgahlarını vurdu. Hafta sonundan beri etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı ile fırtınadan dolayı balıkçılar denize açılamadı. Balık Hali’ndeki pek çok dükkanın ise kapalı olduğu dikkat çekti. Açık olan çok az sayıdaki tezgahta bulunan balıkların da fiyatları arttı.



Hamsi 50 lira!

Tezgahlarda hamsi 50, sardalya 30, somon 90, tekir 50, karides 60, levrek 70, çipura 50 liradan satıldı.

‘Balık az çıktı'

Çanakkale’de etkili olan kötü hava şartları nedeniyle pek çok balıkçının denize açılamadığını söyleyen Balık Hali esnafı Doğan Uyar, “Balık az çıktı. Balıkçılar denize açılamadı. Bunun için tezgahlar boş kalınca az sayıdaki balığın da fiyatı yükseldi” dedi. Bölgede kar fırtınası yaşandığını hatırlatan bir diğer esnaf Onur Öget, “Meteorolojiye göre birkaç gün sonra havalar düzelecek. Ancak hafta sonundan bu yana tezgahlara koyacak balığı zor bulduk” diye konuştu.

Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)

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