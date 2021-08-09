Batı Asya ve Güneydoğu Avrupa ülkelerinde bolca yetişen kar çiçeği, bodur bir bitkidir. Kar çiçeği yetiştirmek isteyenler "kar çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Peki, özellikleri nelerdir? Kar çiçeği hikayesi nedir? Kar çiçeği hakkında bilinenler...

KAR ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kar çiçeği aşırı sıcak ve soğuk alanlardan uzak tutulması gereken bitkilerin başında gelir. Bu çiçeğin bakımında bazı püf noktalara dikkat edilmesi gerekir.

Kar çiçeği hava akımının olabileceği yerlerden uzak tutulmalıdır. Bulunduğu ortam sakin olmalıdır.

Kar çiçeğinin doğrudan güneş ışığı almamasına dikkat edilmelidir. Bunun yerine dolaylı şekilde güneş ışığı alan yerlerde yetişmesi daha kolay gerçekleşir.

Kar çiçeği, aşırı sıcak veya soğuk havalara maruz kalırsa, kök kısmından zarar görebilir.

Yaz ayları haricinde çok fazla su ihtiyacı olmaz. Yaz mevsiminde ortalama haftada 1 kez su verilebilir.

Kar çiçeğinin sulanmaya ihtiyacı çok yoktur. Özellikle kış aylarına çok az sulanmalıdır. Yaz ve diğer mevsimlerde ise haftada 1 kez sulanabilir. Kar çiçeği sulaması için toprağı kontrol edilebilir. Tüm mevsimlerde kar çiçeğinin toprağının kuruduğu zaman sulama yapılabilir.

KAR ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kar çiçeği ocak ile mart ayları arasında çiçek açan bitki türlerinden biridir.

Suya az ihtiyaç duyar. Fakat bu hiç sulanmaması gerektiği anlamına gelmez. Kar çiçeğinin toprağı kuruduğu anda sulamasının yapılması gerekir.

- 20 dereceye kadar dayanıklı olabilen kar çiçeği, bu anlamda güçlü oluşuyla ön plana çıkan bitki türüdür.

Islak, nemli ve soğuk toprakları seven bitki türüdür.

Kar çiçeğinin bakımı iyi yapılırsa, çiçeklerini üç aya kadar koruyabilme özelliğine sahiptir.

Kar çiçeği, nazik ve naif bitki türüdür. Bu nedenle mümkün olduğunca çiçeğe dokunmamaya dikkat edilmelidir. Aksi halde sorunlar yaşayabilir.

Kar çiçeği özellikle bol mineralli toprakları seven bitki türüdür. Bunun yanında nemli ve mineralli humus topraklarda kolay şekilde yetişebilme özellikleri bulunur.

KAR ÇİÇEĞİNİN HİKAYESİ NEDİR?

Kar çiçeğinin farklı kültürlerde birçok hikayesi bulunur. Her hikayenin taşıdığı anlam farklı olabildiğinden kesin olarak şu hikayesi doğrudur veya yanlıştır demek doğru olmayacaktır.

Yüzyıllar önce bir mecnun sevdiğine kavuşamayarak dağlara bayıra çıkmış. Zaman geçmiş ve kış gelmiş. Karın yağışını gören mecnun mağaraya çekilmiş saatler sonra dışarı çıkmış. Bakmış karın altında bir şeyler kıpırdıyormuş. Hemen oraya gitmiş ve karı elleriyle temizlemiş bir de bakmış karşısında kardan kurtulmak isteyen oraya buraya kıpırdayan bitki. Hemen oracıkta sevdiğini unutarak, bu muhteşem bitkiye aşık olmuş. Zaman geçmiş mecnunla kar bitkisi evlenmişler. Çocukları olmuş onun ismini ise kardelen koymuşlar.



