2020-2021 kayak sezonu öncesi Palandöken’de tüm hazırlıklar tamamlandı. Türkiye’nin en önemli kayak merkezi Palandöken’de yeni uygulanan projeyle ilgili bilgi veren Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu sezon için geçen sene depoladığımız kar kütlelerini pistlerimize seriyoruz” dedi. ‘Kar Saklama’ uygulamasının önemini anlatan Başkan Sekmen, şunları söyledi: “Bu sene mayıs ayında 23 bin metreküplük kar kütlesini kayak merkezimizde depolamıştık. Ülkemizde ilk kez gerçekleştirilen bu çalışma ile 2020 Mayıs ayında kayak sezonunun bitmesi ile birlikte uygun alanlarda biriktirilen kar kütlelerinin yaklaşık 14 bin metreküpünü saklamayı başardık. Sezon öncesi sakladığımız karı, teknik karlama ile birlikte kayak merkezimizde kullandık.





Güneş almayan bölgede özel muhafaza ettiğimiz kar kütlelerinin serimi ile birlikte sezon öncesi karın yağıp yağmama problemi de böylelikle ortadan kalkmış oldu.” Sayılı kayak merkezinde var Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, söz konusu uygulamayla kayak sezonunun açılışının da erkene alındığını hatırlattı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hava sıcaklığının Palandöken Kayak Merkezi’nde sıfırın altına düşmesi ile birlikte sakladığımız karın serimi ekiplerimizce gerçekleştirildi. Eksi 4 dereceye düşen hava sıcaklığı ile birlikte teknik kar üretimimiz de (Suni kar) başladı. Kar depolama uygulaması kapsamında 750 metre uzunluğundaki 7 nolu pistte oluşturulan 40 metre genişliğinde 45 santimetre kalınlığındaki pistimiz kayak yapmak için elverişli hale getirildi. İnşallah gelecek sezon, kar depolama ve saklama uygulamasını daha çok hacimli kütlelerle daha büyük alanlarda uygulayacağız.” Başkan Sekmen, Norveç, İtalya ve Avusturya’da bulunan çeşitli kayak merkezlerinde yapılan ‘Kar Depolama ve Saklama’ uygulamalarının Türkiye’de ilk kez Palandöken Kayak Merkezi’nde yapıldığını da sözlerine ekledi.



