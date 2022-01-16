Türkiye Kar esareti! 3 saatin sonunda kurtuldular

Kar esareti! 3 saatin sonunda kurtuldular

Türkiye

Kar esareti! 3 saatin sonunda kurtuldular

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan çoban ve sürüsü, belediye ekiplerinin 3 saatlik çalışması ile kurtarıldı.

16 Ocak 2022, Pazar 23:32 Son Güncelleme:
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Yüksekova ilçesi, Esendere beldesi, Yılmazlar köyüne bağlı Soğanlı mezrasındaki yaylada sürüsünü otlatan çoban Çetin Kayacı, etkisini artıran kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.


Kayacı, belde belediyesini arayarak yardım istedi. İhbarla bölgeye hareket eden belediye ekipleri, 3 saatlik çalışmayla karla kaplı yolu iş makineleri ile açtı. Ekipler, çoban ve 200 civarında hayvanın bulunduğu sürüye ulaştı. Daha sonra çoban ve sürüsü, güvenli bir şekilde mezraya ulaştırıldı. Bu arada ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 177 yerleşim birimi yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari)(DHA)

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