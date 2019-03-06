Kar fırtınası evi esir aldı

ABD'nin doğu yakasında etkisini hissettiren kar fırtınası, Ramona Plajı'nda bulunan bir evi buzla kapladı

06 Mart 2019, Çarşamba 23:19
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Kar fırtınası evi esir aldı

BBC'ye konuşan Maureen Whelan, 85 yıldır bu evin ailelerine ait olduğunu ama bugüne kadar hiç böyle bir olay yaşamadıklarını söyledi.

Kar fırtınası, bölgede rüzgâr hızının saatte 112 kilometreye kadar çıkmasına yol açtı.

Güçlü rüzgârlarla birlikte bölgedeki Ontario Nehri'nde oluşan dev dalgalar, çevredeki yapıların tamamen buzla kaplanmasına yol açtı.

"BİZLER VARLIKLI İNSANLAR DEĞİLİZ"

Tüm aile üyelerinin çalışarak evin etrafına kanallar kazmaya çalıştığını anlatan Whelan, buzların erimesiyle suyun düzenli bir şekilde akmasını planladıklarını anlatıyor.

Whelan, "Bu ev dört nesildir bizim ailemizde. Burada sayılamayacak kadar çok anımız var. Bizler varlıklı insanlar değiliz" dedi.


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