Türkiye Kar geliyor! 4 ilde etkili olacak

Kar geliyor! 4 ilde etkili olacak

Türkiye

Kar geliyor! 4 ilde etkili olacak

Doğu Anadadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak.

28 Ekim 2021, Perşembe 23:30 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede 29 Ekim Cuma günü Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.

Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AA

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