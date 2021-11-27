Kar geliyor! Gün verildi! Sıcaklıklar bir anda düşecek…

Meteoroloji'den gelen son bilgilere göre; yurdun büyük bölümünde yağışların kara dönmesi beklenirken sıcaklıkların salı gününden itibaren mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Ankara'da çarşamba günü gece en düşük sıcaklık 0, gün içinde ise 3 derece olacak. İstanbul'da ise pazartesi kuvvetli lodos bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in batısı,Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Balıkesir'in batı kıyıları, Muğla, Antalya, Isparta, Ankara’nın kuzeyi, Çankırı, Burdur'un doğu ilçeleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Antalya’nın merkez ve doğusunda şiddetli ve yer yer aşırı (100-150 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hafta sonu mevsim normalleri üzerinde seyredecek olan hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Çarşamba günü, İç Anadolu'nun tamamı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Ege ve Karadeniz'in batısında kar yağışı etkili olacak.

Kar yağışıyla birlikte sıcaklıklar, Kütahya ve Çorum'da 3, Konya'da 6, Karaman'da 5, Ağrı'da 8, Erzurum'da 2, Sivas'ta 4, Kayseri'de 5, Kastamonu'da 1 derece olacak.

BAŞKENT'TE YILIN İLK KAR YAĞIŞI

Ankara'da çarşamba günü gece en düşük sıcaklık 0, gün içinde ise 3 derece olacak. Kar yağışının kentin tamamında etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KUVVETLİ LODOS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için "sarı" koduyla uyarıda bulurken "Ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)'nden ise rüzgarın Pazartesi gününden itibaren kuvvetinin saatte 60-90 kilometreye ulaşabileceği vurgulandı. Aynı zamanda il genelinde kuvvetli sağanak geçişlerinin beklendiği kaydedildi.