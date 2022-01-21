Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından bugün İstanbul'da devam eden sağanak yağışın kentte kar yağışına döndüğü görüldü. İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı böylece başlamış oldu.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde sabah saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda da kar yağışı etkili oluyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının etkisini artırarak devam edeceği tahmin ediliyor.





İSTANBUL'DA BEKLENEN YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da sağanak şeklinde başlayan yağışın akşam saatlerinden sonra kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyordu. Öğle saatlerinden beri devam eden sağanak yağışın Silivri ve Çatalca'da yerini kar yağışına bırakması ile birlikte ve kentte beklenen kar yağışı başlamış oldu. İstanbul'da kar yağışı cumartesi, pazar ve pazartesi günü etkili olacak.





PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH BEYAZ BİR ÖRTÜYLE UYANMA İHTİMALİMİZ ÇOK YÜKSEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da beklenen kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:

Soğuk bir hava var. Balkanlardan sarkacak soğuk ve yağışlı hava sistemi geliyor. İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren sıcaklık düşmeye başlayacak. İstanbul'da sıcaklık 6 dereceye kadar düşer. İstanbul'a kar gece yarısından sonra olur ama akşam saatlerinden itibaren de karla karışık yağmur yapabilir. Öğleden sonra kuvvetli yağmur olacak. Pazartesi günü İzmir'e bile kar yağabilecek.

Bilecik, Bursa, Kocaeli'nin doğusu, Bolu, Kastamonu'da kuvvetli kar yağışı olacak. Kar yağışı çarşamba gününe kadar devam edecek. İstanbul'da sıcaklık gündüz 1-2 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkta düşüşler salı gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR ETKİLİ OLACAK?

Bu sistemde yerde İstanbul'da kar olacak. Şehir içerisinde 5 santimi geçebilir kar, yükseklerde 15-20 santimi bulabilir. Yarın sabah beyaz bir örtüyle uyanma ihtimalimiz çok yüksek.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI

Rüzgarın, Kuzey Ege’nin iç kesimleri, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli( 40 - 70 km / sa) olarak esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI

Tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Ege ve Akdeniz Bölgelerinin kıyılarında ve iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise orta ve yer yer kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın bugünden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde etkili olmasının tahmin edildiği belirtildi. Pazartesi gününden itibaren ise Türkiye'nin, Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği belirtilerek, "Tüm yurtta kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde yağışlara neden olacağı tahmin edilmektedir. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da perşembe gününe kadar zirai don tehlikesi bulunmamakta. Doğu kesimlerimizde kar örtüsü bulunan yüksek ve dik kesimlerde bu hafta beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışları ile birlikte çığ tehlikesi söz konusu. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmesi önem taşımaktadır. AFAD Başkanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi, valilerimizin başkanlığında il afet ve acil durum yönetimi merkezleri ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız, bu kapsamda tedbirlerini alarak gelişmeleri takip etmektedir" denildi.

'ZORUNLU OLMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKILMAMALI'

Vatandaşların buzlanma ve don tehlikesi ile çığ tehlikesine karşı alabileceği önlemler ise şöyle sıralandı:

"Zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamalı. Dışarı çıkmadan önce hava tahmin raporları takip edilmeli. Devam eden bir tedavi ihtiyacı bulunan vatandaşlarımız, durumlarını bağlı bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüğü ile sağlık kuruluşlarına bildirmeli. Çatılarda oluşan buz sarkıtlarından uzak durulmalı. Vücudu sıcak tutacak elbiseler tercih edilmeli. Kayarak düşme tehlikesine karşı yürürken eller cepte tutulmamalı. Küçük ve dengeli adımlarla yürünmeli. Tabanı kaygan olmayan ayakkabılar tercih edilmeli. Cep telefonları bataryası ve varsa mobil şarj ünitesinin şarjları dolu tutulmalı, radyo ve el feneri için yedek pil bulundurulmalı."