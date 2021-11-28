Kar geliyor! Meteoroloji çok sayıda ili uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Pazartesi akşam saatlerine kadar Marmara, Kıyı Ege ve Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara Bölgesi ile Ege'nin kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (40-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Pazartesi günü yurdun batı bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Sağanak yağış salı günü tüm yurtta etkili olacak. Havanın soğumasıyla birlikte çarşamba günü birçok ilde kar yağışı etkili olacak.

Başta Ankara olmak üzere; Uşak, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Bolu, Karabük, Çankırı, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kayseri, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Bitlis, Hakkari, Kars ve Ardahan'da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar yağışının etkili olması beklenirken diğer illerde güneşli hava etkili olacak.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının pazartesi mevsim normallerinin 7-11 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yapılan son değerlendirmelere göre; pazartesi sabah saatlerinden sonra Marmara’nın batısından itibaren görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, gece saatlerine kadar Marmara bölge genelinde, salı günü sabah saatlerine kadar İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz’de kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Sabah ilk saatlerden itibaren yurdun batı kesimlerinden başlamak üzere Güney Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu ve Karadeniz’de kuvvetli ve fırtına (50-80km/sa), Marmara bölge geneli ile Kuzey Ege ve Batı Karadeniz’in batısında kuvvetli ve tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İŞTE BÖLGE BÖLGE HAVA TAHMİN RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinden başlamak üzere, zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatılı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 15°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 15°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Edremit Körfezi, Manisa ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması, rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 18°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar'ın Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA 12°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA 18°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 17°C

Parçalı bulutlu

MERSİN 16°C, 23°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor

ANKARA 10°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS 6°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu,

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak ve Bartın ile Bolu'nun kuzey ve batı çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına(60-110 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey ve batı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 15°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

AMASYA 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SAMSUN 15°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 10°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu,

TRABZON 18°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu,

ERZURUM 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN 3°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 16°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 7°C, 17°C

Parçalı bulutlu

SİİRT 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 19°C

Parçalı bulutlu