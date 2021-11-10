Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Tokat, Siirt ve Bingöl çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 5°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 11°C

Az bulutlu

DENİZLİ 9°C, 23°C

Az bulutlu

İZMİR 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu

MANİSA 7°C, 18°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 9°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 13°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 3°C, 21°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 12°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA -2°C, 10°C

Az bulutlu

ÇANKIRI -5°C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR -1°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA 2°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -6°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN 3°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

TOKAT 0°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM -3°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS -4°C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA -2°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 3°C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 2°C, 15°C

Az bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA 11°C, 20°C

Az bulutlu



