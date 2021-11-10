Kar geliyor! Meteoroloji, son hava durum raporuyla bölge bölge uyardı
Vatandaşlar kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu açıklamasına göre; yurt genelinde çok sayıda ilde yağmur beklenirken, bazı kesimlerde ise kar yağışı etkili olacak. İşte, merak edilen hava durumuna dair detaylar...
10 Kasım 2021, Çarşamba 22:15 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Sinop, Tokat, Siirt ve Bingöl çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Bingöl, Bitlis, Van ve Iğdır çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğusunda kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ZİRAİ DON UYARISI
Yurdumuzun iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin edildiğinden, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE 4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Az bulutlu, kıyı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç Ege'de gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -3°C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLİ 9°C, 23°C
Az bulutlu
İZMİR 12°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MANİSA 7°C, 18°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA 9°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 3°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 12°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -2°C, 10°C
Az bulutlu
ÇANKIRI -5°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -1°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 2°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -6°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE -1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyıları yağmurlu
ZONGULDAK 7°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN 3°C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN 7°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
TOKAT 0°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Iğdır, Bitlis ve Van çevrelerinin yağmurlu, yağış alan diğer yerlerin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus, yer yer sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM -3°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS -4°C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Siirt çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 2°C, 15°C
Az bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA 11°C, 20°C
Az bulutlu