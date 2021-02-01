Kar gören sevimli panda kayak yapmaya başladı

ABD'deki Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi bir panda ailesine ev sahipliği yapıyor. Pazar günü bölgeye ilk kar düştü. Hayvanat bahçesinin dişi pandası Mei Xiang ve erkek pandası Tian Tian karın tadını doyasıya çıkardı. Öyle ki, pandalardan biri göbeğinin üstüne dakikalarca karda kaydı. Çiftin 5 aylık yavrusu Xiao Qi Ji'nin ise kar eğlencesi sadece 5 dakika sürdü. Hayvanat bahçesinin pandaların canlı olarak izlenmesini sağlayan bir sistemi var. Ziyaretçiler bu sayede uzaktan da hayvanları görebiliyor. Bu sistem sayesinde karda kayan pandanın görüntüleri de hızla internette yayıldı.





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Pandaların anavatanı olarak bilinen Çin'de, 1864 dev panda doğal ortamlarında yaşıyor. 600 kadar dev panda ise üreme merkezlerinde yaşıyor.

Pandalar kimi zaman anlaşmalı olarak başka ülkelerin hayvanat bahçelerine ve üreme merkezlerine gönderiliyor.







