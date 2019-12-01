Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde karla karışık yağmur ve yoğun kar Sakarya'da da etkisini gösterdi. Sakarya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Kar, Hendek ilçesinde bin 725 metre rakımlı Hendek Dikmen Yaylası'nda da etkisini gösterdi. Antalya'nın Akseki ilçesindeki Alacabel mevkisine, mevsimin ilk karı düştü. Trafik ekipleri, Antalya- Konya yolunda sürücüleri dikkatli gitmeleri için uyardı.

Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında yer alan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, saat 17.00'de kar yağışı başladı. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimler başta olmak üzere kara yolu ve çevresi, beyaza büründü. Yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı sürücüler, park alanları ve dinlenme tesislerinde durdu. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli gitmeleri ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Domaniç-İnegöl kara yolu Kocayayla mevkisinde akşam saatlerinde başlayan mevsimin ilk karı, sürücülere zor anlar yaşattı.

Kara hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, geri dönmek zorunda kaldı.

Karayolları ekipleri bölgede buzlanmaya karşı çalışma yaparken trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Burdur merkeze 77, Salda Gölü'ne 17 km uzaklıktaki Salda Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle 1840 rakımlı kayak merkezi beyaza büründü. Ancak kar kalınlığı kayak yapacak kalınlığa ulaşmadı. İşletmecileri kar yağışının devam etmesi halinde tesisin 2- 3 hafta içinde açılabileceğini söyledi.

İç kesimlerde kar yağışı etkili olacak

Meteoroloji tarafından yayımlanan son verilere göre, hafta başında iç ve batı kesimlerde artacak olan hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava ile birlikte hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.

Çarşamba günü ise yurt genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor. İç kesimlerde kar yağışı etkili olacak.



