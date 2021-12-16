Türkiye İstanbul'un iki ilçesinde kar yağışı başladı!

İstanbul'un iki ilçesinde kar yağışı başladı!

Türkiye

İstanbul'un iki ilçesinde kar yağışı başladı!

İstanbul'a kar yağdı. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar düştü. Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere kar yağdı. İki ilçeye kar yağışı mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.

16 Aralık 2021, Perşembe 09:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de yüksek kesimlere mevsimin ilk kar yağışı sabah saatlerinde başladı.



Meteroloji Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul'a soğuk ve yağışlı hava uyarısı yapılmıştı. Yapılan uyarıların ardından dün akşam saatlerinde Silivri'nin bazı köylerinden kar İstanbul'a giriş yapmıştı. Günün ilk ışıklarında havanın da iyice soğumasıyla Beylikdüzü ve Büyükçekmece'de mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Sabah saatlerinde yola çıkan bazı vatandaşlar ise Beylikdüzü son durak metrobüs üst geçidinde hatıra fotoğrafı çektirdi.


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