AKOM'dan İstanbul'da hava durumu için son dakika raporu... Meteoroloji'nin ardından AKOM'da İstanbul'a kar yağışı alarmı verdi. Bolu’da sabah saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı ve yoğun sis, yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli ve D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Sis sebebiyle görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler güçlükle ilerliyor. Karayolları ekipleri Bolu Dağı güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de sosyal medya hesabından İstanbul'da kar yağışı beklendiğini duyurdu. Prof. Dr. Şen, “Bugün İstanbul’da kuvvetli kuzey batı (Karayel) rüzgar var, akşama hafifler. Hava sıcaklığı yeterince düşük olmadığından sabah yağmur, öğleden sonra sıcaklık 2-3 C düşecek. Karla karışık yağmur ve yükseklerde kar görülebilir. Yarın öğleden sonraya kadar devam eder Kar çok yoğun değil” dedi.

Şen, “Bugünün hava olayları; Hatay ve Osmaniye de kuvvetli sağanak, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye kuzey doğusu Elazığ Malatya Tunceli, Bingöl, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman yoğun kar Sakarya, Bilecik, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın yoğun kar, Marmara kuvvetli karayelden fırtına görünüyor” dedi.

AKOM'DAN HAVA DURUMU RAPORU

AKOM hava durumuyla ilgili raporunda İstanbul'un hafta sonu için kar yağışlı olacağını duyurdu.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı 2

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 11

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 11

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 14

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -5

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı 2



