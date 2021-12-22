Kar kalınlığı 1 metreye ulaştı, köye girilemiyor
Zonguldak’ta Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.
22 Aralık 2021, Çarşamba 18:19 Son Güncelleme:
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Zonguldak’ta 2 gündür devam edem kuvvetli kar yağışı nedeniyle Beycuma beldesine bağlı Karapınar köyünde kar kalınlığı 1 metreye yükseldi.
Öte yandan kar kalınlığının 1 metreye bulmasının ardından köye araç gidiş-geliş yolları kapandı. Diğer yandan İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.
ZONGULDAK (İHA)