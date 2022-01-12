Türkiye Kar kalınlığı 1 metreyi geçti! Ekipler teyakkuzda

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti! Ekipler teyakkuzda

Türkiye

Kar kalınlığı 1 metreyi geçti! Ekipler teyakkuzda

İç Anadolu’yu Akdeniz’e bağlayan en önemli yol olan Antalya-Konya karayolunda kar yağışının etkili olması nedeniyle dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlara saat 16.00 civarında geçiş izni verildi. Karayolları ekipleri yol kenarında yığılan karların ise genişletme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

12 Ocak 2022, Çarşamba 21:12 Son Güncelleme:
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Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir karayolu üzerinde bulunan bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar yağışı etkili oldu. Tipi nedeniyle görüş mesafesi yer yer bir metreye kadar düştü. Bazı araçlar yollarda kaldı.

Bölgede kar kalınlığı Alacabel’in zirvesinde bir metreyi aştı. Tedbir amaçlı tırların geçişine izin verilmeyerek Akseki Bölge Trafik ekipleri tarafından sabah saatlerinden itibaren dinlenme tesislerine yönlendirilmişti. Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinaları ile kar kürüme ve tuzlama çalışması yaparak yolun açık tutulmasını sağladı.

Karayolları ve Akseki bölge trafik ekipleri gece saatlerinde yeniden kar yağışının başlayabileceğini ve bu yolu kullanacak olan sürücülerin yanlarında mutlaka zincir bulundurmalarını istedi.

Kar yağışının Akseki'den başlayarak Akseki'nin yüksek kesimlerindeki kırsal mahallelerde de etkili olduğu bildirilirken, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makineleri ile kar kürüme çalışmaları yaptığı kaydedildi.

ANTALYA (İHA)

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