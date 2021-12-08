Türkiye Kar kalınlığı 20 santime ulaştı! Aralıksız yağdı

Kar kalınlığı 20 santime ulaştı! Aralıksız yağdı

Türkiye

Kar kalınlığı 20 santime ulaştı! Aralıksız yağdı

Türkiye’nin önemli kış turizm noktalarından Erciyes Kayak Merkezi’nde kar yağışı etkili oldu.

08 Aralık 2021, Çarşamba 18:07 Son Güncelleme:
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Kayseri'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle Erciyes Dağı'nın zirvesine kar yağdı. 3 bin 917 metre yüksekliğe yağan kar, kayak merkezinin bulunduğu alanda da etkili oldu.

Kar yağışı sonrası Erciyes Kayak Merkezi beyaza büründü.

Merkezdeki yollar da karla kaplandı. Erciyes'te bazı bölgelerde kar kalınlığı 20 santimetreye çıktı. Erciyes'te kayak sezonunun yakında açılması bekleniyor.

Kent merkezinde gece 3 dereceye kadar düşen hava sıcaklığının, gündüz ise 9 derece olarak ölçüldüğü belirtildi.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ (DHA)

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