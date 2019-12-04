Kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Edirne'de etkili. Balkanlardan gelen yağışlı hava ile kent kısa sürede beyaza büründü.

Başkent Ankara'da da yılın ilk karı görüldü. Başkent'te sabaha karşı kar yağışı başladı. Çankaya ilçesindeki İncek, Ahlatlıbel ve Kepekli gibi yüksek rakımlı mevkilerde başlayan kar yağışı nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana arterlerde ve mahalle aralarında tuzlama çalışması yaptı. Karayolları Genel Müdürlüğü ile polis ekipleri de tedbirlerini arttırdı. Sürücüler, özellikle kış lastiklerini takmaları konusunda uyarıldı.

Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatıyor. Domaniç ilçesi Kocayayla mevkiinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanıyor. Yolda kalan araçlara, Karayolları ekipleri ve vatandaşların yardımı ile çekiliyor. Karayolları ekipleri küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Porsuk Çayı kıyısında yürüyüş yapanlar, oluşan eşsiz manzarayı cep telefonlarına kaydederken, bol bol selfie çekti. İzmir’den Eskişehir’e gezmek için gelen Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu belirterek, "Eskişehir’e geldiğimizde kar sürprizi ile karşılaştık. Aslında pek alışık değiliz. Çok güzel oldu" dedi. Kar yağışı nedeniyle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafikteki sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji verilerine göre sıcaklığın 1 derece olacağı kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.







