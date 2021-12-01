Kar kalınlığı 30 santimi geçti! Görüntüler Rize'den
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi aştı.
01 Aralık 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.
Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı. Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor.
Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)