Türkiye Kar kalınlığı 30 santimi geçti! Görüntüler Rize'den

Kar kalınlığı 30 santimi geçti! Görüntüler Rize'den

Türkiye

Kar kalınlığı 30 santimi geçti! Görüntüler Rize'den

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi aştı.

01 Aralık 2021, Çarşamba 18:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde fırtınanın yanı sıra soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor.

Kent merkezinde sağanak etkili olurken, Çamlıhemşin ilçesinin özellikle yüksek kesimlerine kar yağdı. Ayder Yaylası Galer Düzü mevkisinde kar kalınlığı, yer yer 30 santimetreyi geçti. Kar yağışı, bölgede aralıklarla etkili oluyor. 

Yalçın ŞAHİN/ ÇAMLIHEMŞİN (Rize) (DHA)

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Sadece merak
Rauf Tamer
Hakan Çelik
COVID-19 belasından kurtulamayacak mıyız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
'Yarının Sultanları'
Şirin Sever
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Doktorlara ek gösterge zammı Meclis'ten geçti