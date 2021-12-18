Türkiye Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı

Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı

Türkiye

Kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı

Kütahya’nın Domaniç ilçesini, İnegöl’e bağlayan bin 500 rakımlı Kocayayla geçidinde kar kalınlığı 48 santimetreye ulaştı. Tipiyle birlikte sık sık kapanan yolu karayolları ekipleri ara vermeden açarken, çevre illerden gelen doğaseverler de kendilerini karlı dağlara atıyor.

18 Aralık 2021, Cumartesi 19:14 Son Güncelleme:
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Kütahya’yı Bursa’ya bağlayan Domaniç Çevre yolunun bin 500 rakımlı Kocayayla geçidinde yaklaşık bir haftadan beri aralıksız yağan kar, trafiği olumsuz yönde etkilerken, doğaseverler için bir eğlence mekanı oldu. Son yıllarda özellikle hafta sonların da çevre illerden binlerce doğasever Domaniç dağlarına gelerek çocuklarıyla gönüllerince eğleniyor. Doğa fotoğrafçıları ise Domaniç dağının eşsiz güzelliklerini fotoğraflıyor.

Doğa Fotoğrafçısı Hakan Eliaçık, "Hiçbir yerde kar yokken Domaniç dağlarında kar oluyor. Manzarada çok güzel. O yüzden her yıl kış aylarında Domaniç dağlarında fotoğraf çekmeye gelirim" dedi. Ailesi ile Domaniç Dağlarına karın keyfini çıkarmaya gelen İsmail Mavigil, "Domaniç dağlarının karı eksik olmuyor, en erken kar, buralara yağıyor, hafta sonu olduğu için ailecek arkadaşlarla eğlenmeye geldik" dedi.

Pazar günü yoğunluk beklendiğinden karayolları ekipleri, vatandaşların uğrak yerlerindeki yollarda çalışma yapıyor.

İHA

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