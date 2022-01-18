Türkiye Kar kalınlığı 60 cm'yi geçti! Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kar kalınlığı 60 cm'yi geçti! Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Türkiye

Kar kalınlığı 60 cm'yi geçti! Kastamonu’da kar yağışı etkili oluyor

Kastamonu’da il genelinde kar ve sis etkili oluyor. Yoğun kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi 30 metreye kadar düşerken sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Bölgede kar kalınlığı 60 santimetreyi aşarken yoğun yağışı halen bölgede etkili oluyor.

18 Ocak 2022, Salı 22:16 Son Güncelleme:
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Kastamonu’da il genelinde özellikle öğleden sonra kar ve sis etkili oluyor. Yoğun kar yağışının yaşandığı Kastamonu-İnebolu karayolu ile Kastamonu-İstanbul, Kastamonu-Ankara ve Kastamonu-Sinop karayolunda da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı ile birlikte bölgede sis de görüş mesafesini düşürüyor. Yaklaşık 30 metreye kadar düşen görüş mesafesi nedeniyle sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken Karayolları ile belediye ekipleri, yollarda biriken karı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.


Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, bazı sürücüler ise araçlarını durdurarak zincir takmak zorunda kalıyor. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Kastamonu’da bazı büyük araçlarda yolda ilerlemeyerek mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlara ise karla mücadele ekipleri müdahale ediyor. Karayolları ve belediye ekipleri, yoğun kar yağışına rağmen ana yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun yaşandığı Seydiler’de de belediye ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürürken yolları ise açık tutmak için aralıksız mücadele veriyor.

Seydiler’de ikamet eden Halil İbrahim, “Görüldüğü üzere müthiş bir kar yağışı var. Biz, Özel İdarede çalışıyoruz. Bizde artık kar ile mücadelede zorlanıyoruz. Kar yağışı çok güzel, çiftçilerimiz için çok iyi. En azından yaz aylarında herhangi bir kuraklık çekmeyeceğiz. Şu anda Seydiler ilçe merkezinde 40 santimetreyi aşıyor kar kalınlığı. Meteorolojinin yaptığı uyarıya göre kar kalınlığı 1 metreyi aşacakmış” dedi.

Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Kastamonu’da 10 Ocak Çarşamba günü de okullar tatil edildi.

KASTAMONU (İHA)

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