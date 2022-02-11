Kar kalınlığı 7 metreye ulaştı!

Kardan dolayı okula giderken çok fazla zorlandığını belirten Sıla Şahin isimli vatandaş, “Kayseri’den geldim ve orada bu kadar kar yok. İlk defa bu kadar güzel bir kar yağışı ile karşılaşıyorum. Benim için biraz zor oluyor. Ama buranın karı çok güzel. Kayseri’de bu kadar karı hiç görmemiştim. Okula giderken çok fazla zorlanıyorum. Ama bu kadar güzel beyazlık görmek çok hoşuma gidiyor” şeklinde konuştu.

Havanın güzel olmasını beklerken karın yağdığını belirten Yusuf Çinik isimli vatandaş ise “Bugün burada çok fazla kar yağıyor. Bizler havanın güzel olmasını düşünüyorduk. Ama aşırı derecede kar var. En son alınan bilgiye göre 7 metreye yakın Bitlis’e kar yağmış. Şu an açıkçası ulaşımdan dolayı çok zorlanıyoruz. Aşırı derecede soğuk var. Yeni şehir dışından geldiğim için açıkçası biraz zorlandım. Bu memleketin insanıyım ama güneşli olan bir şehirden geldiğim için zorlandım” diye konuştu.









HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Bitlis’in Hizan ilçesinde 5 Şubat tarihinde, Yatılı Bölge İlk ve Ortaokula’na ait halı sahanın çatısı, biriken karın ağırlığıyla çöktü. 2’si halı saha içinde, 2’si de dışında 4 çocuk kar yığınları altında kalarak yaralandı.

İHA







