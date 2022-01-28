Türkiye Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

Türkiye

Kar kütlesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu!

İstanbul Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişi, binanın çatısından park halindeki aracın üzerine düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

28 Ocak 2022, Cuma 10:26 Son Güncelleme:
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde bir kişi kaldırımda yürürken beş katlı binanın çatısından kar kütlesi düştü. 

Kar kütlesi park halindeki bir aracın üzerine düşerken, kaldırımda yürüyen kişi altında kalmaktan son anda kurtuldu ve büyük bir korku yaşadı. Neye uğradığını şaşıran kişi, koşarak bölgeden uzaklaşırken o anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

VATANDAŞLARIN ZOR ANLARI KAMERADA

Öte yandan, Sultangazi'de buz pistine dönen cadde ve sokaklarda vatandaşların yaşadığı zor anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

Uğur Mumcu Mahallesi Orhangazi Caddesi'nde vatandaşlar yerde oluşan buzlu alanda yürürken zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar düşmekten kurtulamadı. Esentepe Mahallesi'nde de cadde üzerindeki markete alışveriş yapmak için gelen bir kişi, kayarak kaldırım boşluğuna düştü.

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