Dünya Kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Dünya

Kar leoparı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi sakinlerinden kar leoparı Ayana, Covid-19 sonrası ortaya çıkan komplikasyonlar sonucu hayatını kaybetti.

26 Ocak 2022, Çarşamba 15:52 Son Güncelleme:
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Polonya'daki Varşova Hayvanat Bahçesi, kar parsı olarak da bilinen kar leoparı Ayana'nın Covid-19 sonrası görülen komplikasyonlara bağlı olarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Hayvanat bahçesi yetkilileri, Kasım ayı sonunda solunum yolu enfeksiyonu belirtileri gösteren 7 yaşındaki kar leoparına yapılan Covid-19 testinin negatif çıktığını belirtti. Covid-19 semptomu göstermeye devam eden leopara bir kez de antikor testi yaptıklarını söyleyen yetkililer, pozitif test sonucuyla birlikte kar leoparının Covid-19’a yakalandığı açıkladı. Solunum probleminin gittikçe kötüleşmesinin ardından farklı alanlardan uzman veteriner hekimler tarafından tedavisine devam edilen talihsiz kar leoparı, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Ayana'nın ölüm nedeni Covid-19 sonrası görülen komplikasyonlardan biri olan kalp ve solunum yetmezliği olarak açıklandı. Hayvanat bahçesi yetkilileri leoparın Covid-19 virüsünü insanlardan kaptığını düşünüyor.

İHA



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