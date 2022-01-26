Kar nedeniyle Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi
İstanbul'da kar yağışı sırasında sürücüler Avcılar D-100 karayoluna araçlarını bıraktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahipleri gelmeyen araçlar çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.
26 Ocak 2022, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
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Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.
Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.
İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.
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