Türkiye Kar nedeniyle Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi

Kar nedeniyle Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi

Türkiye

Kar nedeniyle Avcılar'da D-100'e terk edilen araçlar çekildi

İstanbul'da kar yağışı sırasında sürücüler Avcılar D-100 karayoluna araçlarını bıraktı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Sahipleri gelmeyen araçlar çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.

26 Ocak 2022, Çarşamba 09:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Avcılar'da pazartesi akşamı yağan yoğun kar yağışı sırasında sahipleri tarafından D-100 karayoluna terk edilen ve alınmayan araçlar tek tek çekildi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, salı günü D-100 karayolunda terk edilen araçların sahiplerine ulaşmaya çalıştı. Birçok sürücüye ulaşılırken bu araçların çekilmesi sağlandı. Tanınan süre içerisinde sahipleri gelmeyen veya ulaşılamayan araçlar görüntülenirken getirilen çekicilerle tek tek çekilerek yediemin otoparklarına götürüldü.

İlçe sınırları içerisinde uluslararası karayolu üzerinde sahipsiz hiçbir araç bırakılmadığı ifade edildi.

İlgili Haberler
Kar devam edecek! Meteoroloji'den 32 kente uyarı! Yoğun kar yağışı geliyor



Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Tabağındaki yemeğin doğaya etkisi ne?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Plağın arkası
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Alaattin Çakıcı ve karlı bir İstanbul hatırası
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Beyoğlu diplomasisi
Hakan Çelik
Murat Çelik
Dün 24 Ocak'tı
Murat Çelik
Banu Şen
Sağlık ve doğa turizminin yeni merkezi: İnegöl
Banu Şen
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER TAG Otoyolu (Tarsus-Adana- Gaziantep) kapatıldı! KGM duyurdu