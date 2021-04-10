Türkiye Kar nedeniyle kapanan yayla yolları açıldı

Kar nedeniyle kapanan yayla yolları açıldı

Türkiye

Kar nedeniyle kapanan yayla yolları açıldı

Mersin’in Erdemli ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 23:27 Son Güncelleme:
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Torosların yüksek kesimlerinde yer alan Küstülü, Tapureli, Alibeyli, Kızılen ve Sarıkaya mahallelerinde, etkili olan kar yağışı yolları kapattı. Hafta sonu kısıtlamasını yaylalarda geçirmek isteyen vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı. Bölgede yağışa karşı tedbir alan Erdemli Belediyesi ekipleri, mahallelerde kar nedeniyle kapanan yolları temizledi.

Kar yağışıyla evlerinde mahsur kalan bir vatandaş, "Hafta sonu kısıtlamasından dolayı tatilimizi yaylada ki evimizde geçirmeyi planlamıştık. Yaylamızdaki evimize geldik. Kar yüzünden, yollarımız kapandı. Ekmek almaya alışveriş yapmaya gidemedik. Bunun üzerine Erdemli Belediyesini arayarak, yolumuzu açması talebinde bulunduk. Sağ olsunlar hemen çağrımıza kulak vererek yollarımızı açtı. Erdemli Belediyesine ve çalışanlarına göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AA

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